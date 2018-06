Ooit al gehoord van een 'Cluedo-B&B'? 18 juni 2018

'Met Vier in Bed' trekt deze week naar de Ardennen voor natuur, cultuur en een nieuwe portie vakantieadressen. Er is opnieuw voor elk wat wils: een voormalige kruidenierswinkel, een uitgebreide wellness, een gerestaureerde pipowagen en zelfs een unieke 'Cluedo-B&B'.

'Met Vier in Bed'

21.10 uur

