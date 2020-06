Exclusief voor abonnees Oogsten, Sep column | Wuyts 27 juni 2020

Bij het lezen van het interview met Sep Vanmarcke in de krant van gisteren werd ik bevangen door weemoed en angst. Het was alsof ik met mama zaliger naar 'Voor boer en tuinder' keek. In de jaren 70 was dat zondagse plicht, op de BRT. Mama hing aan de lippen van de mondige groene jongen en noteerde tip na tip. Ik placht dan ineen te krimpen, want wist wat me te wachten stond: wieden en harken tot ik daar kierewiet van werd. Ik was mams modelzoon niet. Sep zou dat met zekerheid wel geweest zijn. Sep plant en oogst dat het een lieve lust is. En legt er naar eigen zeggen iedere avond zijn geest bij te rusten. Zonder het geroep van zijn vrouw zou Sep ongetwijfeld indutten tussen kanjers van courgettes, bieten en pompoenen. Ik geef toe, dat rurale tafereeltje van tuinman Sep stelt me gerust. Die dekselse jongen is verdomd gelukkig. De schoonste moestuin van Waregem, ik word er plaatsvervangend vrolijk van. Om het plaatje af te maken: Sep doet ook nog rondjes met de fiets. Vermoedelijk is hij naast tuinier ook nog renner. Net niet in bijverdienste. Spreekt voor zich dat overdaad het tuinieren schaadt. Geen Tour voor Sep. Van het boeren staat de rug al krom genoeg. De klassiekers kunnen er nog van af. Neen, Milaan-Sanremo niet. Pfft, die reis alleen al. Een nachtmerrie. Doe Sep maar de Vlaamse hebbedingen. Op de grens van Oost en West, naast zijn doening. Op een steenworp van zijn hof. Daar is hij 's avonds al van thuis. En kan hij zijn drie wolkjes van kinderen nog te slapen leggen. Een papa uit de duizend. Er kruipt bedachtzaamheid uit mijn pen. Ik voel de hete adem van mijn echtgenote: 'Had jij een voorbeeld aan kunnen nemen, rusteloze wereldreiziger.' Ze zegt het niet, maar ik lees het tussen haar zinnen door: 'Die jongen doet wat jij zelden overweegt. Hij kiest voor zijn gezin. Wedden dat hij wél alle klusjes doet?' Ik buig in schaamte het hoofd en hoop dat ze dit niet leest: Sep heeft eigenhandig zijn fietsenstalling geplaveid. Help! Hoe begin je daaraan, Sep? Ik moet noodgedwongen in het verweer. Weet die Sep hoe doorgewinterde zielen daarover denken? Genre José De Cauwer, Walter Planckaert. 'Nooit met de knieën in steengruis en cement. Met het betalen van een stielman win je minstens twee koersen meer.' Ik stel je gezinsliefde zeer op prijs, Sep. Ik bewonder je eigenzinnigheid. Maar mag het qua koers niet een beetje meer? Negen overwinningen in elf jaar tijd, ze volstaan echt niet. Ban uitspraken als 'klassieke winst moet niet, geduld is het ordewoord'. Over een maand ben je 32. Je contract loopt af. Het volgende wordt wellicht het laatste. Ga niet met camper en gezin op stage. Isoleer je en beul je af. Ban de vloek van de eeuwige pech en laat niet meer toe dat je straks aan de arbeid moet in dienst van - godbetert - Bettiol. Win, Sep. En laat het wieden een poos aan je vrouw.

