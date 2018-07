Oogst mislukt door hitte: overheid geeft betalingsuitstel 26 juli 2018

Landbouwers die hun oogst (deels) mislukt zien door de hitte, kunnen voor de uitbetaling van hun personeel hulp inroepen van de overheid. De lonen van de werknemers moeten wel meteen uitbetaald worden, maar de sociale bijdragen erop mogen ze later doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dat komt neer op 38,07% van het brutoloon van hun werknemers dat ze niet meteen moeten ophoesten. Concreet kunnen ze kiezen voor een afbetalingsplan, of gewoon een vrijstelling vragen van sancties als ze nu al laten weten dat ze iets later zullen betalen. Elke werkgever die kampt met betalingsmoeilijkheden kan daar trouwens aanspraak op maken, herinnert minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). "Maar met dit uitzonderlijk droge weer krijgt de landbouwsector het extra hard te verduren. Klop daarom op tijd bij de RSZ aan en wacht niet tot het kalf al half verdronken is." (ARA)

