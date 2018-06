Oogblessure Vermaelen niet ernstig 29 juni 2018

Vervelend aandenken voor Thomas Vermaelen. De verdediger hield aan de wedstrijd tegen Engeland een flink blauw oog over. "Maar als we elke keer winnen, heb ik er dat wel voor over", kon de verdediger erom lachen. "Ik kopte op de achterkant van Vardy's hoofd. Maar ik kan nog zien, dus een probleem is het niet." Bovendien verzachtte de vreugde om zijn wederoptreden de pijn. "Het is geweldig om je rentree te kunnen maken op een WK", glunderde Vermaelen. "Dit is een heel intens gevoel. Persoonlijke voelde ik me trouwens goed. Achter de schermen probeer ik zo hard mogelijk te werken. En een beetje op ervaring spelen is soms ook belangrijk." (VDVJ/NP/KDZ)

