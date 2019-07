Exclusief voor abonnees Oog voor detail 01 juli 2019

Met een gouden opblaasbaar geweer trotseerde Angèle The Barn en daarmee was de toon van haar optreden gezet: girlpower. De Brusselse popprinses bewoog sierlijk over het podium en bewees dat ze naast zingen ook een stevig stukje kan dansen. Stilstaan was dan ook onmogelijk op 'La Loi de Murphy' en 'Tout Oublier'. 'Balance Ton Quoi' was een 'specialleke': danseressen verschenen op het podium en staken hun welgemeende middelvinger op - een statement van Angèle tegen seksisme. Zelfs aan afkoeling had de popzangeres gedacht. Haar danseressen stuurde ze de vuurlinie in om de voorste rij toeschouwers onder te spuiten met watergeweren. Visueel lag de lat van haar show duidelijk veel hoger dan vorig jaar: aan elk detail was gedacht. Met twee grote ogen op de achtergrond kwam 'Je Veux Tes Yeux' - haar grote doorbraak - bijvoorbeeld volledig tot z'n recht.

