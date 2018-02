Oog Goffin geneest goed 20 februari 2018

David Goffin gaf gisteren nog een update na zijn vreemd ongelukje in de halve finale van het ATP-toernooi van Rotterdam waarin hij zaterdag moest opgeven toen een bal in zijn oog terechtkwam. "Mijn oog geneest goed", postte hij op Instagram bij een foto van zichzelf in de wagen met vriendin Stephanie aan het stuur. "De dokters zijn positief gestemd over een snel herstel. Het is jammer dat ik het toernooi van Marseille moet missen, maar ik hoop snel opnieuw op de baan te staan. Het enige goede aan deze spijtige situatie is dat ik nu mijn eigen persoonlijke chauffeur heb." Normaliter herneemt Goffin op 8 maart de competitie op het toernooi van Indian Wells. (FDW)

