Exclusief voor abonnees Onzeker voor grondfinale zondag 11 oktober 2019

00u00 0

Derwael overweegt om de voor de voet belastende grondfinale zondag te skippen: "Dat is nog onzeker. Het is afwachten hoe mijn voet reageert." Alle focus ligt nu op haar finale op de brug morgen. Dan verdedigt ze haar WK-titel van Doha vorig jaar. In de allround gisteren deed Derwael vertrouwen op met een prima score van 15.200. "Maar ik weet dat het zaterdag nog ietsje beter kan." (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen