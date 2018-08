Onze wolven hebben honger: zeker 7 schapen doodgebeten 25 augustus 2018

Het is nu ook wetenschappelijk bewezen: de wolven die in Limburg rondwaren hebben minstens 7 schapen opgegeten. Wetenschappers hebben de uitstrijkjes van verwondingen van 8 van de 9 schapen geanalyseerd, die tussen 3 en 11 augustus werden doodgebeten in de buurt van het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg. Op de eerste drie schapen zat DNA van een andere wolf dan Naya. Het gaat om een mannelijke wolf, die intussen de naam August kreeg naar de maand waarin hij voor het eerst werd opgemerkt in Vlaanderen. Op de laatste 4 uitstrijkjes zat DNA van zowel Naya als August. Het achtste staal bleek niet meer bruikbaar voor analyse. Op basis van de DNA-analyses in combinatie met de camerabeelden concluderen de wetenschappers dat Naya en August de schapen hebben gedood. Een camera legde in de nacht van 2 op 3 augustus August en Naya voor het eerst vast op één beeld in Leopoldsburg. (ND)

