Onze weervrouw wint internationale klimaatprijs 05 december 2018

Onze weervrouw Jill Peeters heeft in Venetië de prijs voor 'beste klimaatoplossing' in de wacht gesleept met haar stichting Climate Without Borders. De prijs werd uitgereikt tijdens de 'Festival of the Earth'-conferentie en had als thema communiceren over klimaatbedreigingen en mogelijkheden. Climate Without Borders werd in 2017 opgericht door Peeters. Het wereldwijde netwerk van weermannen en -vrouwen deelt informatie over het weer en klimaat met elkaar, zodat ze het brede publiek beter kunnen informeren en bewustmaken van klimaatopwarming. "We zijn enorm vereerd", zegt Peeters. "Het is een eerbetoon aan alle weermannen en -vrouwen wereldwijd die zich inzetten voor klimaatverandering. Wij zien wat er aan het gebeuren is en maken ons zorgen. Het is belangrijk dat we onze stemmen verenigen."

