Onze weervrouw Jill Peeters verwacht grauwe omstandigheden Aanhoudende regen Geen zon Wind op kop Temperatuur: 7 à 8 graden 28 maart 2018

Het begint al te regenen op het parcours vanaf een uur of tien, en de wegen zullen er van bij aanvang dus nat bijliggen. Tijdens de wedstrijd trekt er een storing dwars door Vlaanderen en normaal valt de meeste neerslag eruit tussen 12 en 15 uur. Er is ook wat hagel mogelijk, of een enkel onweer, maar die kans is niet zo groot. Wanneer de renners aankomen, zou het wel wat minder hard regenen, en het is best mogelijk dat het zelfs al helemaal droog geworden is wanneer dat ze de laatste heuvels afrijden en richting Waregem koersen. Alles zal ervan afhangen hoe snel een kleine depressiekern overtrekt. Deze bepaalt ook de windrichting en -snelheden. De wind zal heel vaak 'op kop' zitten, zeker tussen Tielt en de Vlaamse Ardennen. De wind verspringt in de loop van de namiddag ook 90° van het zuiden naar het westen, doorgaans zwak tot matig van kracht. Wel gaan de rukwinden toenemen in de tweede helft van het traject - tot 50 km per uur. We krijgen de zon niet te zien, en echt opwarmen doet het niet: rond 7 of 8 graden.

