06 april 2019

Hoe zit het intussen met onze virtuele portefeuille? Die hebben we eind januari opgestart, toen hebben we een virtueel bedrag 10.000 euro verspreid over zeven Belgische en Europese aandelen. Die portefeuille werd samengesteld op basis van tips van banken-analisten. En die portefeuille doet het goed: in twee maanden tijd is die met 8% gestegen, wat betekent dat ze op een virtuele winst van 800 euro staat.

