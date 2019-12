Exclusief voor abonnees Onze virtuele aandelenportefeuille Dit jaar met 28% gestegen 21 december 2019

Op het einde van het jaar wordt traditioneel ook achteruit geblikt en wordt de balans gemaakt. Dat doen we ook voor onze virtuele beleggingsportefeuille, die we hier eind januari lanceerden. Toen hebben we 10.000 euro verdeeld over zeven aandelen: AB Inbev, Axa, Bayer, Galapagos, Kion Group, Total en Umicore.

