Onze trouwste lezer viert morgen zijn 100e verjaardag: “In 88 jaar geen krant gemist” Ingrid De Vos

24 januari 2020

06u00 1 De Krant Onze trouwste lezer woont in Waasmunster en wordt morgen 100. Al 88 jaar verslindt Gaspard Ombrouck elke dag deze krant. Van a tot z. "Wat ik het liefste lees? Daar gaat het niet om. Ik wil op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt."

"Ik wil geen andere krant. Ik ben gehecht aan jullie indeling en opmaak", steekt Gaspard van wal. "Ik ben Het Laatste Nieuws beginnen te lezen toen ik een jaar of twaalf was. Op drie weken na heb ik geen exemplaar gemist." Dat intermezzo was niet vrijwillig. Het werd hem opgedrongen, vlak na zijn huwelijk. "Ik ben in 1947 getrouwd, met Suzanne Laureys. Mijn vrouw was heel gelovig. Om haar een plezier te doen, ging ik elke zondag mee naar de kerk. Op een keer kwam daar een pater preken. Hij gebood HLN niet meer te lezen. 'Tussen de regels staat er altijd wel iets in tegen de kerk', klonk het vanop de kansel. Toen wou mijn vrouw mijn krant niet meer in huis hebben. Maar ik hield het niet vol, zonder. Drie weken heb ik gezaagd. Met succes."

Hij kan gemakkelijk 20 jaar liegen, denk je als je deze eeuweling ziet. Hij woont nog alleen in zijn huis in Waasmunster. Zijn dochter komt elke dag helpen bij het huishouden, maar we zien Gaspard vlot naar boven benen om een pakje kranten te halen dat hij bewaard heeft na de dood van koning Boudewijn, in 1993. "Ik heb het geluk dat ik nog fit ben en helder van geest. En zeggen dat ik een verstokte roker ben geweest. Met één pakje per dag kwam ik niet toe. Ik had een slof sigaretten op m'n werk liggen, één in de auto en één thuis. Tot ik grootvader werd en er gevraagd werd niet meer te roken met de kleinkinderen in huis. Dan ben ik gestopt. Nu, mijn vader begon zijn dag altijd met een grote mok koffie met een dubbele cognac erin, en hij is ook 87 jaar geworden. Hij was een vrijbuiter. Ik stond niet op zijn trouwboek, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat ik tot mijn 16de naar school kon gaan. Dat was lang, in die tijd. Ik kon in weverij Meert in Sint-Niklaas direct als knaap aan de slag en heb mij daar kunnen opwerken tot bediende."

Toen Gaspard deze week las over de scheiding van Koen Wauters en Valerie De Booser, kwamen herinneringen boven aan zijn mooie tijd met Suzanne. "Wat mankeert die jonge mensen toch, dat ze niet meer bij elkaar willen blijven? Bijna 70 jaar waren wij getrouwd, toen een hersenbloeding Suzanne van me wegrukte. Dat is nu drie jaar geleden. Nog altijd heb ik bij elke uitstap spijt dat Suzanne er niet meer bij is. Ik had als jonge kerel iets gehad met haar vriendin Rachel, die over mij had verteld. Na de oorlog - ik heb twee keer aan het front gezeten en heb kunnen overleven door me op echt gevaarlijke momenten weg te steken - zag Suzanne me op straat en besloot ze: dat wordt de mijne. Toen ik haar op zaterdag ten dans vroeg, was het prijs. Al was het in begin dikwijls af en aan. Ook later hebben we zoals elk koppel weleens moeilijke momenten gehad. Maar als we naast elkaar in bed lagen, werd alles goedgemaakt."

Afweersysteem

Het euthanasieproces in Gent doet Gaspard denken aan zijn eigen levenseinde. "Vijftien jaar al liggen mijn papieren klaar, drie keer heb ik de documenten vernieuwd. Maar nu begin ik nog te vrezen dat de dokters mij niet zullen willen helpen, als het moet. Tegelijk ben ik bang van de dood. Niets meer weten, niets meer voelen... Dat schrikt mij af. (stil) Ik zou niet goed zijn in afscheid nemen, als ik het moment zou kennen."

Nieuws over gezondheid leest deze 100-jarige met bijgedachten. "Nog niet zo lang geleden stond er in uw krant dat neuspeuteren en je snot opeten best gezond is, omdat het je afweersysteem versterkt. Dat zeiden ze vroeger ook al. Nu hebben ze er een Amerikaanse studie voor nodig om zoiets aan te nemen. Voor alles en nog wat is er tegenwoordig een pilletje. Ik neem ze ook hoor: elke dag drie bolletjes. Eentje voor mijn hart, eentje voor mijn bloeddruk en eentje om overtollig water af te drijven. Om de drie maanden komt de huisdokter mijn bloeddruk meten. '12 op 7. Alles oké', klinkt het dan."

Blijven dromen

Bij het doornemen van de beursbladzijden kwam er onlangs spijt boven. "'Had ik maar in goud belegd', zei ik tegen mijn dochter Linda. De goudprijs is explosief gestegen. Maar ik heb ook de tijd mogen meemaken dat de banken ons tot 14,75% intrest betaalden. Twee keer per jaar konden mijn vrouw en ik daarmee op reis. Intussen heeft de bank mij opzijgeschoven, omdat ik geen computer heb. Als Linda me niet hielp, zou ik moeten betalen om een overschrijving te doen. Maar ik prijs me gelukkig dat ik iedereen kán betalen, wat opzij kan zetten voor noodgevallen en toch kan doen wat ik graag doe: regelmatig gaan eten in een klasserestaurant. Ik heb een rijkemensenleven. Al 40 jaar moet ik niet meer werken. Nog drie jaar en ik ben even lang met pensioen als dat ik gewerkt heb (lacht). En toch blijf ik nog elke week op de Lotto spelen. Ik blijf ervan dromen een fortuin te kunnen delen met mijn dochter en drie kleinkinderen. En, anoniem, met een paar sukkelaars in de gemeente."