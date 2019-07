Exclusief voor abonnees Onze sportredacteur Marc Otte overleden 01 juli 2019

Zaterdagmorgen is in Dendermonde onze collega sportjournalist en eindredacteur regio sport Marc Otte (50) overleden. Marc was sinds begin de jaren negentig met erg veel enthousiasme begaan met het sportgebeuren in de ruime regio's Leuven en Hageland en zou een kwarteeuw lang alle sportbedrijvigheid in 'zijn edities' opvolgen. Twee jaar geleden werd Marc ziek. Na een erg moedige en lange strijd is hij het voorbije weekend vredig heengegaan. Onze gedachten zijn bij Marc en zijn familie en vrienden.