Onze reporters volgen vluchtelingen op levensgevaarlijke route door de Alpen: "In de lente zullen we weten hoeveel het niét gehaald hebben" Tekst: Kurt Wertelaers foto's en video: Benoit De Freine

10 februari 2018

00u00 0 De Krant Bardonecchia. Italiaans dorpje in de Hautes-Alpes. Normaal vind je hier enkel skiërs, maar sinds kort landen er ook migranten, op zoek naar een weg richting Frankrijk. "Een levensgevaarlijke tocht", zeggen reddingswerkers. "De meesten kénnen zelfs geen sneeuw." Toch zijn ze niet te stoppen. "Het is hier sterven, of elders", zeggen de migranten. "We zijn nergens thuis en nergens welkom.

Als fotograaf Benoit en ik aankomen in het Italiaanse skidorpje Bardonecchia, is de nacht al gevallen. De laatste treinen rijden weg en in de wachtzaal van het kleine station zit een dozijn West-Afrikaanse migranten. Ze staren wat voor zich uit. Een vrijwilligster deelt soep en brood uit. Ineens zwaait de deur open. Franse politie en Italiaanse reddingswerkers brengen een paar migranten binnen. Gevonden op een bergflank, bijna in Frankrijk. Bibberend van de kou zetten ze zich tegen de verwarming, waar een dokter van een hulporganisatie hun temperatuur opmeet. Een vrijwilligster vult een warmwaterkruik.

Het spelletje tussen de Franse en Italiaanse autoriteiten is bedenkelijk. Feit is dat de migranten allemaal voet aan land hebben gezet in Italië, doorgaans op een eilandje of in het zuiden. Daar leven ze, zo stelde Artsen Zonder Grenzen deze week nog in een rapport, "met tienduizenden in mensonwaardige omstandigheden" en zonder medische bijstand, voedsel of onderdak. Ze willen niet blijven en niemand houdt hen tegen. Maar in Frankrijk zijn ze niet welkom. Als de politie hen daar oppakt, gaat het manu militari terug naar Italië.

Bovendien is de tocht door de Alpen levensgevaarlijk. "De voorbije weken hebben we meer dan 15 keer migranten in extreem gevaarlijke situaties moeten redden", zegt reddingswerker Simone Bobbio. "We moeten meer migranten redden dan skiërs of bergbeklimmers. We vinden ze totaal onderkoeld, ze hebben hun schoenen verloren in de dikke sneeuw en vertonen tekenen van koudvuur."

