Onze reporter was een dag dierenverzorger: "Bijna spijt dat ik geen zwembroek heb meegebracht" Onze reporter was een dag dierenverzorger in 'kraamkliniek' Pairi Daiza Sven Spoormakers

09 maart 2019

00u00 0 De Krant Een babyolifant van een week oud en eentje op komst. Drie dromedarisjes. Twee moerasantilopes. Een orang-oetangbaby en een kleuter die de raarste capriolen maakt. Twee zwangere neushoorns. En dan zwijgen we nog over panda Tian Bao, die dit jaar drie wordt. Aan schattigheid geen gebrek in kraamkliniek Pairi Daiza.

Uit mijn ooghoek zie ik ze hossend komen aanlopen: zeven grote grijze kolossen, met in het midden een minislurfje op huppelende pootjes en stijf zwart haar, veilig tussen de poten van haar moeder, haar tantes en haar nichtjes - en ik sta aan hún kant van het zware stalen hek.

"Don't worry", zegt Rob Conachie (35). Hij is de hoofdverzorger van de olifantenkudde in Pairi Daiza - met 19 dieren de grootste kudde in gevangenschap in Europa. Slechts een plastic stokje heeft hij om de dieren in toom te houden. "Zolang ik bij jou ben, is alles oké. Ze kennen mij. Ze weten: als ik iemand meebreng, kunnen zij die vreemde mens ook vertrouwen."

