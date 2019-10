Exclusief voor abonnees Onze reporter tussen de Vlamingen die mee op straat komen in Barcelona: “Oplossing is verder weg dan ooit” Stéphanie Romans in Barcelona

17 oktober 2019

05u00 1 De Krant Tussen de vele duizenden Catalanen lopen in Barcelona ook Vlamingen. "Ik betoog nooit voor onafhankelijkheid, maar nu stap ik mee”, getuigen ze tegenover onze reporter in Barcelona.

In twee jaar tijd zag Vlaming Arne Adriaenssens (24) al een massa protestacties voorbijkomen in zijn nieuwe thuisstad Barcelona, waar hij werkt als hoofdredacteur van een Brits reismagazine. Zijn vriend Ferran was - als overtuigde onafhankelijkheidsstrijder - de laatste dagen vaker wel dan niet in het gewoel te vinden. Toch liet Arne de acties altijd aan zich voorbijgaan. Tot nu.

