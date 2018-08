Onze reporter sprak met De vrouw achter #MeToo 29 augustus 2018

"Als u ooit seksueel geïntimideerd of aangerand werd, antwoord dan met 'me too'." Met die tweet zette actrice Alyssa Milano (45) op 15 oktober 2017 een vloedgolf in gang. Nu vertelt ze hoe overweldigend de voorbije maanden waren. "Door al die reacties kwamen mijn trauma's weer boven."

