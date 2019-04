Exclusief voor abonnees Onze para's moeten alles kunnen. Zelfs schieten op ski's 04 april 2019

00u00 0

Para's moeten in álle omstandigheden kunnen functioneren, dus ook in de sneeuw en bij vriestemperaturen. De militairen van het 2de Bataljon Commando uit Flawinne gingen in Oostenrijk oefenen. Ze bekwaamden zich in het langlaufen en hielden er ook schietoefeningen in de sneeuw. Alsof ze wilden trainen voor de wereldbeker biatlon - maar dan voor noodsituaties, natuurlijk. (PhG)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen