Onze opinie

Maskers af, a.u.b. 15 mei 2020

Soms moet u iets twee keer lezen vooraleer u het gelooft. De volgende zin is er zo één. Ons land is aan zijn vierde minister van Mondmaskers toe. Na Maggie De Block, Philippe De Backer en Koen Geens heeft nu ook Philippe Goffin de taak om miljoenen stuks naar ons land te halen. De minister van Defensie kreeg eind april de taak om 18 miljoen stoffen mondkapjes te bestellen. Want hoewel ze ooit door experts gepropageerd werden als 'maskertjes voor de hersenen', die een vals gevoel van veiligheid opwekken, blijken ze vandaag van levensbelang in onze exit-strategie. Voortschrijdend inzicht.

