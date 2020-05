Exclusief voor abonnees Onze opinie Staatsmannetje 02 mei 2020

Wie biedt meer? Opbod in sociale eisen, de ene nog onbetaalbaarder dan de andere, dat is elk jaar weer de rode draad door de toespraken op 1 mei. Ook gisteren. Als de PVDA van Peter Mertens zegt dat een rijkentaks 15 miljard euro kan opbrengen, kan je alleen maar denken: doén, Peter, vooral doén. Maar het zal hem niet lukken, zelfs niet mocht zijn partij morgen gedoogd worden in een linkse regering. Omdat het geld van de echte rijken vluchtig is en het grootkapitaal voortvluchtig. 364 dagen per jaar zijn politieke toespraken geloofwaardiger dan op 1 mei. En in een schrikkeljaar als dit: 365 dagen.

