Onze opinie Grijze cellen 01 maart 2018

Bericht aan de hardleerse believers in pensioenprivileges voor zware beroepen. Als er nog bijkomend bewijs nodig was waarom dat geen goed idee is, dan heeft de dienst Statistiek van Vlaanderen dat gisteren aangeleverd. Dat Vlaanderen de volgende jaren merkbaar zal vergrijzen, was bekend, maar de nieuwste prognoses, opgesplitst per gemeente, maken die evolutie zeer aanschouwelijk. Met uitzondering van de steden daalt zowat overal in Vlaanderen het aantal mensen tussen 20 en 64 en stijgt pijlsnel het aantal gepensioneerden, senioren en hoogbejaarden. Vooral aan de kust en in de Kempen ligt de gemiddelde leeftijd een eind boven de 50. 65-plussers? In 2000 was dat 1 Vlaming op de 6. In 2018 is dat 1 Vlaming op de 5. In 2033 wordt dat 1 Vlaming op de 4. Sprekende cijfers, zou je denken. Toch willen de stakers van ACOD niet inzien dat pensioen op 56, 58 of 60 geen optie is als ze tegelijk die andere eis van hun vakbond willen realiseren: een minimumpensioen van 1.500 euro. Het is kiezen of delen, mevrouw Reniers.

