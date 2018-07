Onze opinie The Boss 12 juli 2018

Arme Jens Stoltenberg. Zou de Noorse secretaris-generaal van de NAVO gisterenmorgen een hap door zijn keel hebben gekregen tijdens zijn ontbijt met Donald Trump op de Amerikaanse ambassade in Brussel? Stoltenberg wordt doorgaans de NAVO-baas genoemd. Dat is hij niet. Stoltenberg is de conciërge van de NAVO. De echte baas heet Trump, Donald Trump. Als een schooljongen las hij Stoltenberg publiek de les nog voor de eerste croissant op tafel kwam. Trump vindt dat de VS te veel bijdragen aan de NAVO, terwijl Europa - Duitsland op kop, want over een militaire dwerg als België praten we niet eens - het vertikt om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Toen Stoltenberg tegenpruttelde dat Europa het jongste jaar eindelijk weer in defensie is gaan investeren, vroeg Trump langs zijn neus weg hoe die ommekeer er gekomen was. "Door uw leiderschap", stamelde Stoltenberg. Trump glunderde naar de camera's. Punt gemaakt, zag je hem denken. Point taken, vanuit Europa bekeken. Trump is the boss.

