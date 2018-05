Onze opinie Dat heet dan gelukkig zijn 08 mei 2018

"Multikulti ist gescheitert." De multiculturele samenleving is een mislukking. Dat stelde Angela Merkel in 2010 vast. Sindsdien heeft zowat elke West-Europese leider haar gelijk gegeven. Moeten geven. Want de armoede-, werkloosheids- en criminaliteitscijfers bij moslims spreken voor zich, al dan niet in de hand gewerkt door achterstelling, discriminatie en racisme. Bij elke nieuwe generatie lijkt de inburgering weer vanaf nul te starten. En bij elke nieuwe aanslag van IS toonden sommige Vlaamse en Brusselse moslims zo niet sympathie, dan toch begrip. Kortom, integratie van Noord-Afrikanen en Turken is in ons land geen onverdeeld succesverhaal. Het zijn de excessen die ook in 2018 de toon zetten. Brusselse jongeren die de stad in brand steken vanuit een balorigheid die al te makkelijk als uitzichtloosheid wordt vertaald. Brusselse, Antwerpse en Gentse allochtonen die hun eigen businessmodel volgen van wheelen en dealen. Moslimvrouwen die bij ons talrijker in lang gesluierd zwart rondlopen dan in Casablanca of Istanbul. Kortom, integratie is hier in Vlaanderen niet enkel rozengeur. Het heet hier - een halve eeuw na de komst van de eerste gastarbeiders - een probleem te zijn, geen feit. Dat stemt een mens somber.

