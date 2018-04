Onze opinie Nieuw-Vlaams? Oud-Belgisch 27 april 2018

Amper 34 is Cédric Frère en al regent bij de Nationale Bank. Die functie bekleed je in dit land op voordracht van de regering, niet op eigen verdienste. De enige reden waarom petit Frère straks deel uitmaakt van de Regentenraad is zijn familienaam. Cédric is de kleinzoon van Albert Frère (92), de rijkste man van het land, en de zoon van Gérald Frère. Pa volgde destijds opa op in die Regentenraad, maar bereikt binnenkort zelf de leeftijdslimiet van 67. En dus is het nu de beurt aan fiston, vond de MR van premier Michel en vicepremier Reynders. Cédric Frère kan nog meer dan dertig jaar mee. Met een beetje chance krijgt hij dan bij zijn afscheid één van die gouden horloges die ze bij de Nationale Bank zopas besteld hebben voor hun trouwe medewerkers. Duizend euro kost die. Voor een telg van de familie Frère is dat de waarde van een prul uit de sjiekenbak.

