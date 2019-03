Onze opinie Bevriende vijanden 12 maart 2019

Dat CD&V het communautaire thema van de diepvries naar de frigo verhuist, biedt het voordeel van de duidelijkheid: we hoeven de komende maanden geen gram energie te verspillen aan scenario's voor allerhande onvoldragen avonturen in gelijk welke richting. Dat komt niemand slecht uit. De bouwheren van centrumrechts hebben namelijk te veel werven onafgewerkt achtergelaten om nu een nieuw huis in de steigers te zetten: de pensioenhervorming is in het dak blijven steken, de begroting is niet op orde, het klimaatbeleid is niet uitgepraat, de betonstop is er niet gekomen en het onderwijs is toe aan een stroomstoot. In die zin is de keuze van CD&V om nu niet aan de grondwet te gaan morrelen een teken van realiteitszin. De kans dat er dit jaar nog een tweederdemeerderheid wordt gevonden voor welke vorm van staatshervorming dan ook, is nihil. En de kansen op een draagvlak bij de Vlaamse bevolking zijn niet veel groter. N-VA weet dat ook wel, en anders had ze maar niet moeten wegsluipen uit Michel I. Anderzijds toont CD&V ook een gebrek aan ambitie. Als één iets wél snel geregeld kan worden, is het de sluiting van de Senaat. Over de toekomst van dit land kunnen Vlamingen en Franstaligen gerust ook in de Kamer nadenken, daarvoor heeft niemand de bezigheidstherapie van Jan Becaus en co nodig.

