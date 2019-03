Exclusief voor abonnees Onze opinie Maatregel 251 30 maart 2019

00u00 0

De regering-Michel heeft 250 maatregelen genomen om de economische schade van een chaotische brexit te beperken. Dat is goed, want het risico op een 'no deal' is gisteren alweer iets groter geworden, tenzij er van die hele toestand gewoon niks meer in huis komt - wie zal het zeggen? Nog beter was het echter geweest als de regering geen 250, maar 251 maatregelen had genomen: het huidige zwikje plus een begroting in evenwicht. Dan zouden de volgende bewindvoerders misschien de helft van hun nieuwste lading beloftes en verlanglijstjes kunnen combineren met de te verwachten groeivertraging. De realiteit is helaas anders. Als het een beetje tegenvalt met die brexit, kijkt België straks weer in een even diepe budgettaire krater als op die dag dat Bart De Wever (N-VA) 'Show me the money' riep naar de regering-Di Rupo. Geen wonder dat er dan over voorakkoorden tussen nationalisten en socialisten gespeculeerd wordt.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen