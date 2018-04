Onze opinie Het cynisme van Facebook 06 april 2018

Het is niet het eerste schandaal in zijn genre en het zal ook niet het laatste zijn, zo valt te vrezen. Cambridge Analytica heeft de Facebookdata van tientallen miljoenen onwetende gebruikers gekaapt om zeer gericht, zij het weinig waarheidsgetrouw, campagne te voeren voor Donald Trump en de Brexit. Dat is redelijk zorgwekkend en wellicht slechts het topje van de ijsberg. De impact op België is in dit geval klein, maar niets sluit uit dat zich hier straks een gelijkaardig scenario afspeelt. Je zou, als je Mark Zuckerberg heet en CEO bent van Facebook, voor minder een mea culpa slaan, met één oog op de beurs en het andere op de tippen van je sneakers. Uit eerlijke schaamte? Het valt te betwijfelen.

