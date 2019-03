Onze opinie Afscheid met bubbels 13 maart 2019

Vaarwel Vuye en Wouters, de Bonnie en Clyde van het Vlaams-nationalisme. Gisteren kondigden ze hun politieke afscheid aan, omdat hun laatste hoop in bange dagen -Jean-Marie Dedecker - zich liever voor 30 zilverlingen aan de N-VA liet verpatsen. Een verrassing is dat niet. Het duo mist simpelweg de star quality om de vertolkers te zijn van een levensvatbare beweging voor ontevreden N-VA-kiezers. Maar dat is niks om zich voor te schamen. Vuye en Wouters mogen dan zo vierkant zijn als de Kamer halfrond is, met hun werklust, legistieke kennis en stekelige vragen vormden ze de voorbije drie jaar een uitstekende bullshit-detector voor al de 'roeptoeterij' waarop je vandaag wél een politieke carrière kan bouwen. We zullen hen dus missen.

