Onze opinie To the moon 28 april 2018

00u00 0

Je kan er blijven naar kijken, de beelden van het historische verzoeningsbezoek van de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un aan zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in. Hand in hand de demarcatielijn over, grapjes, schouderklopjes, warme woorden in een gebied dat ooit werd omschreven als de engste plaats ter wereld: het gênante gefrunnik van Donald Trump aan Emmanuel Macron had er niks aan. Terwijl je toch altijd ergens blijft denken dat Kim plots een kernkop uit zijn pofbroek gaat halen om Moon naar de maan te schieten, blijkt die gekke despoot zo aaibaar als een panda. Trump staat vast al te popelen om zelf koude noedels te gaan slurpen met de Koreanen. Zou hij straks ook de pelletjes van Kims schouder vegen?

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN