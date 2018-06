Onze opinie Tussen de oren 12 juni 2018

00u00 0

Kent u de precieze afmetingen van het tennisterrein waarop Rafael Nadal voor de elfde keer Roland Garros heeft gewonnen? Het doet er niet toe. Tennis wordt gespeeld op een veld van hooguit 15 centimeter: de afstand tussen de oren. Het is, zoals wel meer sporten, een mind game. Winst of verlies zit minder in de benen of de armen dan tussen de oren. Hetzelfde geldt voor hoe wij werken en hoelang we aan het werk blijven. Jazeker spelen zere ruggen en kapotte knieën daarin een rol, maar zolang het hoofd mee wil, gaan ook de armen en de benen nog wel mee. In die zin is onze Grote Peiling heuglijk nieuws voor de regering-Michel. De werkende Belg acht zich mentaal en fysiek in staat om in zijn huidige job door te gaan tot 61,7 jaar. En van slechte wil valt die werkende Belg niet te verdenken. Volgens de peiling is hij bereid om nadien nog even door te gaan tot 62,3 jaar, pijn inbegrepen. Is de Belg dan een plantrekker? Nee toch?

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN