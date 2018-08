Onze opinie Lui, agressief en altijd zat 03 augustus 2018

Volgende uitnodiging viel in mijn mailbox, als een mus van het dak bij grote hitte. 'Mevrouw, Mijnheer, in opdracht van Defensie (Het Belgisch leger) voert het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Listen een onderzoek uit. Wij zijn geïnteresseerd in de mening die journalisten hebben over de reputatie van de Belgische Defensie. Uw anonimiteit wordt op elk moment gegarandeerd. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.' Wel, ik heb er naar schatting 6 minuten over gedaan. Omdat ik op het merendeel van de vragen een weloverwogen antwoord schuldig bleef. En omdat ik los daarvan van mening ben dat niet journalisten het beleid moeten sturen of bepalen. Dat moeten verkozen politici doen, de minister van Defensie voorop. Zijn eigen beleid moet die minister voeren, niet het mijne. Zodat u en ik hem daar in 2019 kunnen op beoordelen. Succes, Steven Vandeput (N-VA).

