Onze opinie

Komt er een einde aan de Frère-dynastie binnen de regentenraad van de Nationale Bank? De kans lijkt reëel. Want Cédric Frère, kleinzoon van wijlen Albert Frère, tot aan zijn dood de rijkste man van België, moet na amper één jaar opkrassen als regent. De dertiger wordt niet meer herbenoemd. Het moet bij de familie aangekomen zijn als een donderslag. Want daarmee komt een einde aan een tijdperk. Al sinds 1980 zetelt er permanent een Frère in die raad. Eerst Albert Frère himself, later zijn zoon Gérald, en sinds vorig jaar Cédric. Hij is, net als twee andere regenten, het 'slachtoffer' van de poging van de regering om zowel de directie als de regentenraad van de Nationale Bank, te vervrouwelijken.

