Onze opinie

DE SCHONE EN HET BEEST 21 februari 2018

Tonya Harding behoort tot de meest gehate atletes uit de sportgeschiedenis, veroordeeld voor geweld tegen haar grootste concurrente. Een schandaal was het in 1994. Een mysterie blijft het in 2018. Zelfs vandaag is nog steeds niet duidelijk wat haar aandeel in die aanslag was. Aan haar, de heks van het ijs, is nu een film gewijd: 'I, Tonya', met drie Oscarnominaties en Margot Robbie in een glansrol. Misschien wint de fictieve versie van Tonya Harding alsnog het goud dat de echte Tonya Harding niet won op de Olympische Winterspelen van 1994. Het is niet alleen het sportdrama dat me van toen in Noorwegen is bijgebleven. Ook het besef dat de grens tussen schuld en onschuld, tussen zwart en wit vaak vager is dan wij, journalisten, graag zouden willen - 'a good story' verdraagt niet te veel grijstinten.

