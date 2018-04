Onze opinie Herman De Croo (50) 26 april 2018

Herinnert iemand zich nog een parlement zonder Herman De Croo? Zou er in dit land überhaupt ooit een parlement zijn samengekomen in zijn afwezigheid? Vijftig jaar aan één stuk al vertegenwoordigt De Croo het volk. Een halve eeuw, dat klinkt in jonge oren als een eeuwigheid, maar dat misverstand zette Bart Somers gisteren gevat recht in zijn huldebetoon. "Herman - daar wil ik zeer duidelijk over zijn - is nooit met Leopold II naar Congo geweest." Met een stuk of drie andere koningen wel, daarentegen. De Croo is van alle tijden en van overal, maar toch vooral van Brakel. Dat er door de Vlaamse Ardennen geen autostrade loopt en er op de Berendries geen windmolen staat, is zijn verdienste - of zijn schuld, zo u wilt.

