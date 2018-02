Onze opinie Gentse zooi 23 februari 2018

"Gent verdient een kopvrouw die het met volle overgave doet." Dat zei Elke Sleurs precies een jaar geleden. Ze had toen net met heel haar hart voor haar stad gekozen, heette het. Versta: ze was door N-VA uit haar lijden als staatssecretaris verlost. Een jaar later hééft de Gentse N-VA inderdaad een kopvrouw die het met volle overgave doet: ze heet Anneleen Van Bossuyt en haar tongval is zo Gents als die van Mathias De Clercq en Daniël Termont samen. Elke Sleurs? Die gaat haar duwen. Sleurs is top in haar vak, maar dat vak is toch in eerste instantie de gynaecologie en niet de politiek. In oktober komt het Oost-Vlaamse gouverneurschap vrij. Tiens, zou dat niet iets voor haar zijn? Wie er achter Anneleen Van Bossuyt staat, op plaats 2 tot 26, die kent u niet als u niet in Gent woont. Maar zie, wie treffen we diep verscholen, welhaast gecamoufleerd op plaats 27, in het niemandsland van de lijst? Siegfried Bracke, hij die best kopman had willen worden, was het niet dat zijn partij hem liet vallen toen bleek dat hij als Kamervoorzitter nul euro bijverdiende als adviseur van Telenet. De eerste burger van het land staat in zijn eigen stad dus op plaats 27. Wie dat een beetje vreemd vindt, om niet te zeggen absurd, wordt door Bracke aangekeken alsof hij niets van politiek begrepen heeft. Hij, Siegfried Bracke, vindt dat perfect normaal. Maar kent u één topvoetballer die spontaan voor rugnummer 27 kiest? En wint deze zomer de renner met rugnummer 27 de Tour? Ik wed van niet. Kortom, N-VA maakt er in Gent een zooitje van.

