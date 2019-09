Exclusief voor abonnees Onze opinie Pax politica 26 september 2019

00u00 0

In tijden dat het parlement ruziet over wie op welke stoel zit, brachten Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) gisteren een frisse wind: ze dienen samen een wetsvoorstel in zodat seksueel misbruik tegen minderjarigen niet meer kan verjaren. In koor klonk: moet de overheid bepalen wanneer iemand klaar is om met misbruik naar buiten te komen? Touché. Dat zij samen aan de kar trekken? Dit thema verdraagt geen partijpolitiek, vinden ze. Touché.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis