Exclusief voor abonnees Onze opinie Foute boel 05 juni 2019

Dat komt ervan als je partij van nul naar vier zetels gaat in West-Vlaanderen. Dan komen er kandidaten de Kamer binnen die je als partijvoorzitter liever kwijt dan rijk bent als het je bedoeling was om van het Vlaams Belang een aantrekkelijke bruid te maken. Eén van hen heet Dominiek Sneppe (45). Of zoals ze op de kieslijsten stond: Dominiek Spinnewyn-Sneppe, want mevrouw draagt de naam van haar echtgenoot met trots. Sneppe is de schoondochter van wijlen Roger Spinnewyn, gouwleider van de extreemrechtse VMO, de Vlaamse Militanten Orde die als privémilitie werd veroordeeld en verboden. Foute boel daar in Zedelgem. Het gezin Spinnewyn-Sneppe dweept met Cyriel Verschaeve, de priester-dichter-collaborateur. Op een herdenkingsmis in 2012 bespeelde Dominiek Sneppe het orgel. Ze is voltijds huismoeder, licentiate in de godsdienstwetenschappen en gelovig op het kwezelachtige af. Toen er in Aartrijke een infosessie over wegenwerken werd georganiseerd in de Sint-Andreaskerk, maakte ze bezwaar. "Er zal daar gevloekt en geketterd worden", zei Sneppe. "Bestaat er voor zo'n avond geen betere plaats dan een kerk?" Kortom, Dominiek Sneppe is de nieuwe Alexandra Colen.

