Onze opinie Meneer de burgemeester 31 oktober 2019

Nee, u gaat hier niets denigrerends lezen over Walter De Donder. Geen woordspelingen op zijn naam, al liggen die voor het rapen, vooral in combinatie met de plaatsnaam 'Keulen'. Geen opmerkingen over zijn lage scholing, als zou die hem per definitie ongeschikt maken voor het voorzitterschap van CD&V - was de ongeschoolde Steve Stevaert een slechte sp.a-voorzitter, nee toch? Geen sneren naar de karakterrollen die hij vertolkt bij Studio 100. Alleen dit: van een acteur als Walter De Donder, wiens grondstof toch vooral taal is, meer dan een kaboutermuts of een hoge hoed, verwacht je zorgvuldiger woordgebruik dan 'ontvolken' en 'onze eigen mensen'. Tenzij je die woorden bewust in de mond neemt, natuurlijk. Laat niemand meneer de burgemeester van Affligem onderschatten. De Donder weet waar hij mee bezig is. Beter dan zijn zes concurrenten voor het CD&V-voorzitterschap, zou je zweren.

