Onze opinie

Allah aan de kapstok 03 juli 2018



Geen woord, geen kledingstuk, geen symbool roept heftiger emoties op dan de hoofddoek. Stokoud is de discussie en toch raakt ze maar niet beslecht. De vraag of die hoofddoek is toegestaan op straat, op het werk, achter het loket en in de klas splijt alle klassieke politieke partijen, van de socialisten en de christendemocraten tot de liberalen. Zo was het tien, twintig, dertig jaar geleden en zo is het vandaag nog altijd. De uitersten hebben het voordeel van de duidelijkheid. N-VA en Vlaams Belang zijn contra. Groen daarentegen vindt hoofddoekjes supersympathiek als de meest herkenbare uiting van de superdiversiteit die de partij superenthousiast ondersteunt. Uit oprechte overtuiging? Jazeker. Maar dat die houding de partij ook stemmenwinst oplevert, zeker in steden als Gent en Antwerpen, is meer dan meegenomen. De hoofddoek is een electorale goudmijn, zowel voor wie uitgesproken voor als radicaal tegen is.

