Onze opinie

Twee op tien gaf informateur Paul Magnette zijn slaagkansen. Na een week is hij "een klein beetje optimistischer". Drie op tien, of intussen toch al een viertje? Dat is niet omdat er - Eureka! - een raakvlak is gevonden tussen tien partijen over de hogere werkzaamheidsgraad. Maar vooral omdat er weer tien in plaats van acht partijen aan tafel zitten. CdH en Défi (ex-FDF) stellen zich plots zeer constructief op, binnen of buiten de regering. Dat hoorden we die partijen niet zeggen toen alle pijlen nog gericht waren op paars-geel. Hun voorkeur is duidelijk. Die van Paul Magnette ook. En hij ziet met die steun meer marge voor zijn regenboogcoalitie zonder N-VA. Mathematisch zijn én CD&V én Open Vld dan niet meer nodig, maar politiek is het een ander verhaal. Het is niet omdat het cdH een teen in het water steekt, dat Koen Geens een linkse regering met een Vlaamse minderheid steunt. Ceci n'est pas une famille.

