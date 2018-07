Onze opinie Beste speler in de finale: Macron 17 juli 2018

Niet Griezmann, Pogba of Mbappé was de beste Fransman in de WK-finale tegen Kroatië. Dat was Emmanuel Macron. Beste speler, niet in de betekenis van voetballer maar in die van acteur. Daarmee is niet gezegd dat Macrons enthousiasme compleet fake was. Wel dat de Franse president op elk moment precies wist wat hij deed - of moest doen - om politiek voordeel te halen uit de wereldtitel van Les Bleus. Klinkt dat cynisch? Misschien. Maar is het naïef om te geloven dat Macron één en al spontaneïteit en naturel was? Dat zeker. De Franse president - half politicus, half communicator en marketeer - was briljant, maar in al zijn brio ook irritant.

