Onze opinie

25 januari 2018

Is het u ook bijgebleven, dat onderonsje van Charles Michel en Carlos Brito gisteren in Davos? Die familiaire klap van de topman van AB-Inbev op de schouders van de premier? Terwijl de eerste minister zoete broodjes bakt in de Zwitserse sneeuw, zet de belangrijkste politicus van het land de toon in een debat dat de Belg veel meer ter harte gaat dan het old boys network op het World Economic Forum. Migratie. Vluchtelingen. Asielzoekers. Illegalen. En de vraag of we het loket van onze sociale zekerheid straks mogen sluiten als we onze grenzen openzetten voor al wie hierheen wil komen. 37 miljoen Soedanezen, om maar iets te zeggen. Bart De Wever zei het tegen beter weten in. Om links uit te dagen. Hij deed dat in een opiniestuk over asiel waarin hij door de bocht scheurt als Valentino Rossi, knietje tegen het asfalt, riskant maar briljant. Lees het. Je hoeft het niet tot in detail eens te zijn met De Wever om daarna weer te begrijpen waarom hij al tien jaar de beste in zijn vak is. In de kakofonie van meningen en analyses over migratie is hij het die de toon zet. De vragen die De Wever stelt aan de linkse oppositie zijn terecht, maar op die toon van hem valt wel wat aan te merken.

