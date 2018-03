Onze opinie De klassieke politiek beu 06 maart 2018

Hij heeft gelijk gekregen, Guy Verhofstadt, met zijn voorspelling in onze zaterdagkrant dat de Italianen hun eeuwige leiders beu zijn. Exit Silvio Berlusconi (81) van het centrumrechtse Forza Italia. Hij heeft een groot verleden achter de rug. Exit Matteo Renzi (43) van de centrumlinkse Partito Democratico. Hij heeft een grote toekomst achter de rug. In een jaar tijd is Italië het vierde belangrijke land waar de sociaaldemocraten op een historisch dieptepunt zijn beland, na Nederland, Frankrijk en Duitsland. Eerder al zag je hetzelfde in Griekenland, Spanje en Groot-Brittannië. Volgt België in 2019? Niet beu maar kotsbeu is de Italiaanse kiezer de traditionele politiek. Hij heeft ze zondag uitgespuwd.

