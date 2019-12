Exclusief voor abonnees Onze opinie Get it done 13 december 2019

'Get Brexit Done'. Het is de verkiezingsslogan van premier Boris Johnson, maar je wenst het alle Britten toe. Al drie keer trok het Verenigd Koninkrijk naar de stembus over het vertrek van hun land uit de Europese Unie. Zuchtend in de striemende regen. "Ik heb het gevoel dat ik nog maar vijf minuten geleden heb gestemd", zei een Brit aan de VRT. "Maar er is geen vooruitgang geboekt." De burgers zijn het moe, die brexit. Op het eiland en op het vasteland. Johnson heeft met zijn leuze de tijdsgeest stevig te pakken. Of het zo simpel uit te voeren is, is andere koek. Maar blijven aanmodderen zorgt voor apathie, een stille sluipmoordenaar van de democratie.

