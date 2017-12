Onze opinie Kerstboodschappen 00u00 0

Bijna 11 miljoen heeft De Warmste Week opgebracht. Een record dat tot een milde vorm van extase leidde. Zeven dagen lang beleefde Wachtebeke een orgie van vrijgevigheid. Zeven dagen lang was het een microkosmos met alleen maar lieve, warme, gulle mensen. Geen ironie, geen chagrijn. Van de weeromstuit staan er dan altijd wel mensen op om de boel kapot te relativeren. Dat die hele Music for Life toch vooral entertainment is en marketing, zeggen ze dan. Dat het kampvuur er zo hoog oplaait dat de gloed klef aanvoelt. Dat de Vlaming in die ene warme week een getuigschrift van ruimhartigheid koopt, waarna het in de volgende 51 weken weer een beetje koud wordt in zijn hart. Dat de noden van al die behoeftige mensen achter al die goede doelen hiermee niet structureel worden gelenigd. En dat Vlaamse ministers van de VRT een vrij podium krijgen om zich als gutmenschen te profileren, zwaaiend met een dikke cheque die niet door hen wordt betaald, maar door u.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee