Onze opinie

Gelukkig getrouwd 09 mei 2018

'Fifteen minutes of fame'. Iedereen heeft daar recht op in zijn leven. Ook Marc Hendrickx (N-VA), eerste schepen van Mechelen en bevoegd voor Burgerlijke Stand en Diversiteit. Zo gewaardeerd wordt Hendrickx door zijn partij dat die Johan Van Overtveldt aanspoorde om te verhuizen naar Mechelen en er de N-VA nieuw leven in te blazen. Maar eergisteren was Hendrickx even, heel even de held. Hij had manmoedig geweigerd om een moslimkoppel in de echt te verbinden omdat de bruid weigerde hem de hand te drukken. In eerste instantie vielen burgemeester Somers (Open Vld) en coalitiepartner Calvo (Groen) hem bij. Maar bij nader inzien namen ze gisteren afstand van hun N-VA-schepen. Naar de letter van de wet is dat terecht. Een hand geven is wettelijk geen voorwaarde om te mogen trouwen. Niet de trouwlustigen horen blijk te geven van neutraliteit, wel de schepen. Je kunt het hartsgrondig oneens zijn met de bruid, maar je moet haar als schepen wel laten trouwen met de man die ze liefheeft, ook al weigert ze je aan te raken omdat ze in de waan verkeert dat haar geloof haar dat verbiedt. Schepen Hendrickx heeft zijn hand dus overspeeld.

