Onze opinie Iedereen Marxist 03 februari 2018

00u00 0

Verplichte lectuur, het interview met Ive Marx in deze krant. Wat Carl Devos is als politicoloog, is Marx als socioloog: niet voor één gat te vangen, beurtelings verwenst door beide kanten van het politieke spectrum, maar gewaardeerd door links én rechts. Zo lopen ze niet dik in een academische wereld waar de partijpolitieke aanhorigheid van de prof vaak op zijn of haar voorhoofd staat te lezen. Ive Marx is een onafhankelijke geest, een vrijdenker over onze samenleving. Hij ontkracht mythes, stereotypes en stellingen die we gemakshalve voor waar aannemen. Marx dedramatiseert de snelle transformatie van onze samenleving, sociaal, economisch, technologisch en inzake migratie. Hij haalt de pathetiek en de paniek uit het debat. Oef.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN