Onze opinie

Beste federale regering van liberalen en christendemocraten, mag het zo stilaan afgelopen zijn met het gestuntel en het gestotter over de uitweg uit deze crisis? Toegegeven, het is voor niemand simpel, ook voor u niet, en regeren in tijden van corona is voor iedereen de eerste keer. Dit virus laat zich niet kooien. Het legt ons zijn wil op. Dan is enige goodwill jegens zij die ons besturen op zijn plaats. Dan ben je onze ministers enige mildheid verschuldigd voor hun fouten. Dan ben je geneigd om hun gebrek aan alertheid en vooruitziendheid al eens met de mantel der liefde te bedekken. En dan hou je rekening met het feit dat de regering-Wilmès deels bestaat uit overschotjes van de regering-Michel, die zelf ook al niet briljant bezet was, deels uit invallers die tot hun eigen verbazing minister zijn geworden en deels uit oudgedienden die mentaal al anderhalf jaar met politiek pensioen zijn. Dat zijn véél verzachtende omstandigheden. Maar trop is te veel en te veel is trop.

