Onze opinie

31 januari 2019

Een enquête van deze krant over de toekomst van ons klimaat biedt de beleidsmakers van dit land alleen maar extra hoofdbrekens. Eerst het goede nieuws: van de urgentie hoeft niemand nog doordrongen te worden. Voor een meerderheid van de ondervraagden is klimaat het belangrijkste thema bij de verkiezingen van 26 mei. Belangrijker dus dan economie, pensioenen en migratie. We zijn ook bereid ons gedrag aan te passen en we vinden ook dat de vele overheden van dit land meer moeten doen om de CO2-uitstoot te laten dalen. Slechts één ding willen we niet: ervoor betalen. Het NIMBY-syndroom is NIMP geworden: 'not in my purse'. Ga daar maar eens aanstaan, als klimaatminister.

